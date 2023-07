Lunedì 17 Luglio 2023, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 11:06

Putin sarebbe pronto a invadere con la Wagner il corridoio di Suwalki, una striscia di terra di 65 chilometri tra Polonia e Lituania, unico collegamento via terra tra l'Occidente e i Paesi Baltici. L'attacco partirebbe dalla Bielorussia. Una mossa di questo tipo isolerebbe Estonia, Lettonia e Lituania, rischiando di provocare un effetto a catena oggi non prevedibile.

La rilevazione (sulla quale ovviamente si attendono conferme) è arrivata alla tv di Stato russa dal colonnello Andrey Kartapolov, attuale presidente della commissione difesa del parlamento russo, secondo cui il gruppo di mercenari della Wagner in Bielorussia sarebbe pronto a colpire un passaggio chiave per la Nato in «poche ore». Il colonnello ha poi dichiarato che la Wagner «è andata in Bielorussia per addestrare le forze armate bielorusse» e ha poi aggiunto: «Se dovesse succedere qualcosa, abbiamo molto bisogno di questo Corridoio di Suwalki». E infine, le parole sulla «forza d'assalto» dei mercenari che sarebbe «pronta a prendere questo corridoio in poche ore».

Guerra Ucraina, Mosca: ricevuti dalla Wagner 2mila equipaggiamenti militari. Meloni: «Kiev nella Nato quando ci saranno le condizioni»

Ieri le agenzie segnalavano lo spostamento di un imponente convoglio della Wagner (almeno 60 veicoli) proprio in Bielorussia: i mezzi provenivano dalla Russia e alcuni, secondo quanto riportato, avevano le targhe delle repubbliche di Donetsk e Lugansk.

Il corridoio di Suwalki

Il corridoio di Suwalki è una striscia di terra di 65 chilometri che unisce Polonia e Lituania, incuneata tra Bielorussia e l'exclave russa di Kaliningrad. Un passaggio di grande importanza per Unione europea e Nato, in quanto è il solo collegamento via terra tr l'Europa e le repubbliche baltiche, considerate particolarmente vulnerabili se le tensioni dovessero crescere. D'altra parte, per Mosca controllare questo corridoio permetterebbe di arrivare via terra a Kaliningrad, dove ha sede la flotta sul mar Baltico dei russi, passando attraverso un paese amico come la Bielorussia. Un attacco di questo tipo da parte di Putin, quindi, aprirebbe scenari attualmente imprevedibili.

Con tutta evidenza, vi sarebbe la seria possibilità per la Nato di applicare la clausola 5 dello statuto («un attacco armato» contro un paese Nato «sarà considerato un attacco contro» gli altri). Peraltro, è proprio il fronte baltico quello più delicato: mentre da mesi si assiste al riarmo della Polonia, la Germania sta per inviare 4mila soldati, in modo permanente, in Lituania e anche la Nato sta rafforzando la presenza nell'area.