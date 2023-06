Sabato 17 Giugno 2023, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 15:28

Lukashenko, dittatore bielorusso, ha annunciato: «Stiamo ricevendo le armi nucleari tattiche dalla Russia. Alcune di esse sono tre volte più potenti della bomba atomica di Hiroshima». Putin, il presidente russo, al forum economico di San Pietroburgo dell'altro giorno, ha confermato.

Armi nucleari tattiche russe in Bielorussia

«La Russia ha già posizionato un primo lotto di armi nucleari tattiche in Bielorussia», le parole del presidente russo. Gli Stati Uniti provano a mantenere basso il livello di tensione. Il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato: «Non c'è alcuna indicazione che Mosca si stia preparando a usare un'arma nucleare».

Cosa sono

Ma di cosa si parla quando si chiamano in causa le armi nucleari tattiche come quelle inviate in Bielorussia, dunque ai confini con l'Unione Europea? Di fatto sono testate nucleari di limitate dimensioni e sistemi di lancio che puntano a colpire obiettivi specifici e non diffusi. Dunque, possono annientare bersagli in un'area determinata senza provocare una vasta diffusione di radiazioni.

Questo però non deve fare pensare che la loro potenza sia limitata. Secondo un'analisi della BBC «le più piccole armi nucleari possono essere di un kiloton o meno, producendo l'equivalente della potenza di mille tonnellate di TNT. Le più grandi possono possono raggiungere i 100 kilotoni. In confronto, la bomba atomica lanciata dagli Usa su Hiroshima nel 1945 era di 15 kilotoni».

Le differenze

Le armi nucleari tattiche si distinguono da quelle strategiche che invece hanno una potenza ancora maggiore, bombe nucleari che possono portare distruzione in intere città. Secondo gli ultimi dati disponibili la Russia ha 4.477 testate nucleari da utilizzare con lanciatori a lungo, medio e corto raggio. Un terzo sono già pronte all'uso su lanciamissili sottomarini, basi di lancio e aerei. A questo si aggiunge la disponibilità di missili ipersonici.