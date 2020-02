Pretende di pagare una prestazione con un hamburger ma lei era una poliziotta

Cerca di pagare una prostituta con un hamburger. Peccato per lui che quella prostituta altro non era che una poliziotta che si stava fingendo “donna di strada”. Dominic Calderon, di 36 anni, era andato in bicicletta fino a Central Avenue, ad Alburqueque, una città del Nuovo Messico, negli Stati Uniti d’America.

Si è fermato davanti alla poliziotta vestita da prostituta e hanno iniziato a discutere per la contrattazione: l'accordo era su 80 dollari. Dominic gli ha chiesto il numero di telefono perché non avrebbe potuta pagare fino a venerdì (il fatto è successo il 28 gennaio). A quel punto la poliziotta lo ha visto con una scatola di cibo da fast food e gli ha chiesto cosa ci fosse lì dentro. Lui le ha fatto vedere il panino, un hamburger, e lo ha proposto come "moneta" per la prestazione.

La poliziotta lo ha arrestato per favoreggiamento della prostituzione e, dopo l’identificazione, si è resa conto che aveva a che fare con un molestatore sessuale che si trovava in un regime di libertà condizionata.

