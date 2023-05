World Hamburger Day, a Milano si festeggia con panini gratis mentre a Roma arriva Bastianich

Ci sarà Mocho, chef milanese star dei social con quasi 89 mila follower su Instagram, 182 mila su YouTube e 260 mila su TikTok, ad accogliere le prime mille persone che si presenteranno a mezzogiorno di domenica 28 maggio presso il suo fast food in viale Bligny a Milano. La procedura per ottenere in omaggio il “Crispy Double Smash”, l’iconico bacon cheeseburger di Mocho, prevede la registrazione sul sito di Meat Crew che verrà confermata con una mail da mostrare in cassa.

Non è la prima volta che l’hamburger è la star del momento. Infatti, è stato protagonista di scene indimenticabili di film quali Pulp Fiction e American Beauty, oltreché essere il panino preferito da personaggi del calibro di Andy Warhol, Heidi Klum, Chiara Ferragni e Joe Bastianich. Inoltre, nel menu del banchetto di nozze di Brooklyn Beckham (figlio di David e della Spice Girl Victoria) e Nicola Peltz (modella, attrice ed ereditiera con un patrimonio stimato da oltre 2miliardi di euro) celebrate lo scorso mese di aprile, una delle portate era proprio un succulento hamburger. Un successo planetario confermato anche dai numeri. Infatti, circa il 60% di tutti i panini venduti nel mondo sono hamburger. Per dare un’idea basti dire che solo McDonalds vende in media 2,5 miliardi di hamburger ogni anno, ovvero 75 al secondo nonché 6,5 milioni al giorno.

Un po’ di numeri

In occasione della giornata mondiale dell’hamburger Uber Eats ha reso noti i risultati della ricerca 2023 circa i gusti degli italiani. Sembra impossibile ma Napoli, la città della pizza, è la capitale dell’hamburger per numero di ordini. La medaglia d’argento dei mangiatori di hamburger va a Milano seguita da Roma. Il quarto posto è occupato da Torino, mentre a chiudere la classifica c’è Catania. Per quanto riguarda le tipologie, l’hamburger in formato gigante con pancetta sbaraglia tutti gli altri tipi di panino. Seguono il classico e più spartano hamburger, quello con carne di pollo e gli hamburger con doppio formaggio. Tra gli ingredienti più caratteristici risaltano i formaggi made in Italy, primo fra tutti il Parmigiano Reggiano, Montasio e Asiago.

Anche Glovo ha aspettato il World Hamburger Day per fare il consuntivo del 2022, anno in cui ha consegnato circa 70 milioni di hamburger in tutto il mondo, con il picco raggiunto il 27 novembre, giorno in cui sono stati ordinati dall’app oltre 271 mila hamburger.

La prima curiosità svelata dal report è la crescita di consumo di hamburger che ha fatto registrare un +10% rispetto al 2021 e che lo scorso anno ha rappresentato il 16,5% degli ordini totali. Altro dato interessante è la propensione dei consumatori a ordinare il loro hamburger preferito dagli esercenti locali o di quartiere che hanno avuto un incremento di ordini del 61% rispetto al 2021.

Parlando di record, la giornata che ha segnato il maggior numero di ordini di hamburger nel 2022 in Italia è stata la serata conclusiva di Sanremo, seguita dalla finale di Champion’s League, dal Blue Monday e dal primo giorno di primavera. C’è anche chi non bada a spese, o semplicemente chi si è affidato a Glovo come catering per festeggiare una ricorrenza importante. La classifica tre ordini più consistenti vede al primo posto un utente di Bari, con 496,70 euro, seguito da una consegna fatta a Milano da 367,60 euro e al terzo posto un ordine fatto a Genova da 352,50 euro.

Dal coccodrillo al pollo vegetale, famolo strano… l’hamburger

La “patty”, la polpetta, e il “bun”, il pane, sono la palestra per gli esercizi di stile che ricadono nella categoria “hamburger gourmet”.

Per quanto riguarda la patty più alternativa a Milano c’è Tripburger, il locale specializzato nelle carni esotiche. Si va dal coccodrillo dello Zimbabwe alla zebra del Sud Africa, dal cammello al canguro dell’Australia, dall’Angus dell’Irlanda al maialino iberico fino al salmone della Norvegia e al cinghiale nostrano.

Sempre a Milano c’è Al Mercato Steaks & Burgers che propone in carta anche il Foie Gras Burger (con polpa di Fassona e Wagyu, scaloppa di foie gras d'anatra, jus di manzo, cipolle pickled e salsa special) e due king size “a due piani”: il “Superdupermegaburger” con polpa di Fassona e Wagyu con cheddar, bacon, uovo, pomodorini, cipolle e cetrioli, onion rings e salsa speciale; e il Surf&Turf due patty di Fassona e Wagyu, avocado, gamberi fritti e coleslaw (insalata americana di cavolo cappuccio, carote e cipolle).

Nel menu dei sette locali Pane & Trita distribuiti tra Milano e le province di Monza, Lecco e Como c’è Il Cornuto: l’hamburger con pane artigianale total black, hamburger di maialino iberico, burrata afrodisiaca allo zenzero, zucchine crispy, insalatina con avocado e lime, e maionese al peperoncino cornuto.

A volte le copie sono meglio dell’originale. Un esempio è Fake Burgez, il panino di Burgez è infatti l’“imitazione” del cheeseburger del fast food americano più famoso nel mondo. Il Fake Burgez è farcito con carne, Cheddar, cipolla, cetriolini, senape e ketchup, e viene declinato in quattro formati: single, double, triple e, per la prima volta, anche quadruple.

Carne fresca da una storica macelleria di Campo de’ Fiori, salse di produzione propria, frutta e verdura direttamente dal mercato di Fondi: questi gli ingredienti base che Valerio Esse, chef di due rinomati ristoranti di Ponte Milvio (Nojo e Jerò) e con esperienze stellate all’estero, impiega per i suoi hamburger. Al Boca Burger, il locale romano di chef Esse, i best seller sono Green Hottie con doppio burger di manzo italiano, doppio Cheddar, yellow sauce, jalapenos, cipolla croccante, e Carmelo con burger di pollo italiano panato, white sauce e cetrioli.

Nel centro storico di Bologna Hamerica’s, realtà italiana specializzata in autentica cucina americana, ha inaugurato un locale dal nuovo concept plant based. Sono nove gli hamburger da provare: dai grandi classici dell’assortimento Hamerica’s, come l’iconico 212 Burger, al Chicken Burger servito con l’aggiunta di bacon vegetale, al Kickass. Nel menu ci sono anche tacos, burritos, Caesar salad e nugget: tutti piatti che vengono reinterpretati grazie al pollo vegetale di Heura. La start-up spagnola di carne vegetale ha lanciato anche un nuovo hamburger realizzato con le proteine dei piselli. L’hamburger è un concentrato di proteine, ne contiene 22 grammi, di ferro e vitamina B12 e vanta il 30% di grassi saturi in meno rispetto alla versione tradizionale di carne.

Smash e l’hamburger diventa croccante

Si chiama smash burger ed è un panino con all’interno una patty croccante fuori e morbida e succulenta dentro. Tutto sta nella tecnica con cui si cuoce la carne. Si mette la polpetta di carne sulla piastra e, con un “burger press” (utensile formato da un disco metallico dotato di manico isolante), si schiaccia finché non diventa spessa meno di un dito. Grazie a questa operazione, una parte dei succhi della carne fuoriesce e, a contatto col calore, va a formare una crosticina che ricopre tutto l’hamburger rendendolo “cruncy”. I succhi della carne che non sono usciti prima della brunitura delle superfici rimangono all’interno della patty che risulta così morbida e succosa.

Joe Bastianich sullo smash burger ci ha creato una parte delle sue fortune. Infatti, nei primi 6 mesi di apertura delle botteghe “Lo Smashburger” all’interno di Mercato Centrale di Milano e Firenze ha venduto oltre 100 mila panini. Questo successo l'ha convinto a inaugurarne un’altra nel Mercato Centrale di Roma. Gli smash burger di Bastianich sono composti da una patty di carne di Black Angus, pane realizzato da un panificio di fiducia su ricetta esclusiva, salse home-made, bacon marinato nel Bourbon whisky e tostato in affumicatura lenta, formaggi english style come il Cheddar e lo Stilton, la cipolla croccante e pickles (centriolini sott’aceto).

All’ottavo posto della classifica del miglior hamburger al mondo di Enjoy Travel per il 2022 c’è, unica hamburgeria italiana, Smash Tag di Roma. In menu sei tipologie di panini composti con patty da carne freschissima a doppia macinazione di ben quattro tagli differenti.