Dall'hamburger irlandese alla pita greca: le gioie dello street food in Altotevere

In Altotevere tra delizie, musica e giochi per bambini. Succede a Sansepolcro, dove da venerdì 26 e fino a domani 28 maggio è in scena Food&Street, l’evento organizzato dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo di Banca di Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina Toscana. Una iniziativa che per tre giorni porterà in viale Diaz un carico di sapori provenienti da tutto il mondo.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa è stata presentata questa mattina (giovedì 18 maggio 2023) in conferenza stampa a Sansepolcro nel Palazzo delle Laudi, alla presenza del sindaco Fabrizio Innocenti, dell’assessore al commercio Francesca Mercati e degli esponenti della Confcommercio interprovinciale Firenze-Arezzo: il direttore aggiunto Catiuscia Fei con il responsabile degli eventi Gian Luca Rosai e la presidente della delegazione Valtiberina Anna Maria Cantucci con il responsabile di zona Massimiliano Micelli. Presente anche il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Fabio Pecorari.

Riconfermata la formula vincente della festa, che mette al centro la migliore gastronomia italiana ed estera insieme ad un ricco programma di eventi e iniziative che coinvolgeranno anche i commercianti del centro storico. Saranno oltre 30 gli stand che proporranno pietanze e specialità di ogni tipo, dalla paella spagnola alle minicrepes olandesi, dal falafel israeliano all’hamburger irlandese, per passare alla cucina tipica locale della Valtiberina.

Grande novità la presenza del foodtruck proveniente dalla Grecia, che proporrà Pita Gyros e i tradizionali involtini ellenici, poi l’Asian Fusion Streetfood denominato Stopover con bao, gyoza e takoyaki giapponesi.

SHOPPING NEI NEGOZI DI VICINATO

Per gli amanti dello shopping, Confcommercio offre la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti alla “Food&Street Shopping Card”, un modo per valorizzare il commercio tradizionale mettendo sotto i riflettori le tante attività presenti in centro storico, tutte di grande qualità.

STREETFOOD A TAVOLA

Grazie al circuito dei ristoratori Confcommercio si potranno gustare anche nei locali del Borgo un menù particolare dedicato alla manifestazione, con il contributo e l’impegno della rete di Vetrina Toscana a Tavola.

CONCERTI, GIOCHI PER BAMBINI

Tra gli eventi collaterali che arricchiranno la tre-giorni del cibo di strada la musica live in viale Diaz, l’area giochi kindergarten con i gonfiabili che resterà aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 22.