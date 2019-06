Coppia di prof fa sesso con un'alunna per due anni: «Era solo per aiutarla»

Per due anni hanno abusato sessualmente di una ragazza di 16 anni. Nicodemo Baggetta, 30 anni, e sua moglie Ruth, 39, di Scranton, in Pennsylvania, Stati Uniti, sono stati condannati per abusi su minore dopo aver fatto sesso per anni con una studentessa che oggi di anni ne ha 19, per più di 20 volte in 24 mesi. La coppia, entrambi insegnanti, hanno adescato l'adolescente proprio a scuola.

A raccontare quello che era accaduto, come riporta anche il Daily Mail, è stata la stessa vittima degli abusi, dicendo che era stata avvicinata con la scusa di un'amicizia, ma poi il rapporto tra i tre era diventato di natura sessuale.

Inizialmente i rapporti erano solo con il marito, poi è stata coinvolta anche la moglie. Pare che la coppia avesse avviato questa perversa relazione prima del loro matrimonio per cessarla dopo le nozze, ed è stato a quel punto che la giovane li ha denunciati.

In tribunale i due hanno ammesso i rapporti, giustificandosi dicendo di averlo fatto per il bene della vittima, per aiutarla a superare i problemi di natura mentale, ammettendo che la ragazza spesso si fermava anche a dormire a casa loro. Il giudice li ha definiti "professori predatori" e li ha condannati a scontare 7 anni di carcere per violenza sessuale su minore.

