Ustron, il McDonald's polacco viene ricoperto di lana: colpa del freddo? Il vero motivo

Mercoledì 14 Dicembre 2022

A Ustron, cittadina della Polonia, il freddo non risparmia nessuno. Le temperature che oscillano tra i -5° e i -10° fanno gelare anche i negozi. Così anche McDonald's si è vestito di lana per cercare di scaldarsi un po'.

L'edifico con l'iconico logo giallo è stato avvolto da una coperta di lana pronta a riscaldarlo. Wiejska 1 a Ustroń è stata rivestita con materiali colorati sia all'esterno che all'interno. Questo è l'unico ristorante in Polonia che sembra fatto di filato. «Questo è davvero un grande onore per il nostro ristorante. Sono orgoglioso e felice che questo posto a Ustroń possa soddisfare l'occhio non solo degli abitanti, ma anche di tutti i turisti» aveva affermato Andrzej Maziarz, affiliato che gestisce il ristorante a Ustroń, come riportato da Wyborcza.pl

McDonald si veste di lana per contrastare il freddo? No, solo marketing

E sembrava potesse essere una scelta del marchio per contrastare il freddo, in realtà era solo un'azione di marketing.

Wiejska infatti è stata la scenografia per le riprese dello spot di Burger Drwal, il nuovo panino vegano della catena. La foto dei locali è stata pubblicata dal Comune di Ustroń.

C'è da ammetterlo però l'opera di design, che è stata già disallestita dal 27 novembre, lascia veramente senze parole e che fa venire a tutti la voglia di passare lì dentro un po' di tempo amangiare BigMc e McFlurry.