Lagarde, unica donna con 23 uomini: polemica per la foto del direttivo Bce

Polemiche sui social per la foto postata dal numero uno della Bce Christine Lagarde, che in un tweet si dice lieta di aver invitato i colleghi del Consiglio Direttivo ad una cena informale: il fatto è - notano in molti - che è l'unica donna con 23 uomini. L'immagine, in qualche modo, racconta abbastanza chiaramente le dinamiche che regolano il mondo dei vertici della Bce. I posti nel Consiglio direttivo sono occupati dai sei componenti del Consiglio esecutivo più i governatori delle banche centrali dei 19 paesi della zona euro. Venticinque persone in tutto. Nello scatto postato dalla presidente, manca in realtà l'unica donna che siede nel Consiglio oltre alla Lagarde, l'economista tedesca Isabel Schnabel. Ma il divario resta comunque molto ampio. © RIPRODUZIONE RISERVATA