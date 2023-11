New York, capolavoro di Picasso venduto all'asta per 139,3 milioni di dollari

Giovedì 9 Novembre 2023, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 09:09

Il capolavoro di Pablo Picasso, intitolato "Donna con orologio", è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per la straordinaria cifra di 139,3 milioni di dollari, diventando il secondo prezzo più alto mai raggiunto per l'artista. Questo dipinto del 1932 ritrae Marie-Therese Walter, una delle compagne e muse dello spagnolo, anch'essa pittrice. Inizialmente valutato oltre 120 milioni di dollari, il quadro ha superato tutte le aspettative al momento dell'asta.

Le aste d'arte di Christie's, Sotheby's e Phillips

Le aste autunnali di Christie's, Sotheby's e Phillips a New York, le più importanti del mercato internazionale e sono iniziate il 7 novembre scorso. Tra le opere in vendita ci sono capolavori di Claude Monet, Paul Cézanne, Egon Schiele, Frida Kahlo, René Magritte e Andy Warhol. La star indiscussa è stata però Picasso, il grande artista spagnolo celebrato nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Christie's ha presentato opere contemporanee eccezionali nella "21st Century Evening Sale" il 7 novembre, mentre il 9 novembre ha offerto l'iconica serie di 16 immagini di Jackie Kennedy di Andy Warhol, intitolata "Sixteen Jackies", stimata tra 25-35 milioni di dollari. Quest'opera del 1964 ritrae la First Lady durante il corteo funebre del marito, JFK. La vendita iniziale di Sotheby's, intitolata "The Emily Fisher Landau Collection: An Era Defined - Evening Auction", ha incluso 31 lotti, con opere straordinarie di artisti come Mark Rothko e Jasper Johns. Tra i pezzi più importanti c'è il dipinto di Ed Ruscha del 1964, intitolato "Securing the Last Letter (Boss)", stimato tra 35-45 milioni di dollari.

L'asta serale di arte moderna di Sotheby's il 13 novembre presenterà 41 lotti, tra cui opere di Balthus, Alexander Calder, Paul Cézanne e Joan Miró, con il dipinto di Claude Monet "Peupliers au bord de l'Epte, temps couvert" del 1891 come top-lot, stimato tra 30-40 milioni di dollari. La serata di arte contemporanea di Sotheby's il 15 novembre includerà opere come "Sunflowers" (1990-91) di Joan Mitchell e "Autoritratto come tacco (parte seconda)" di Jean-Michel Basquiat (1982). Infine, la "20th Century & Contemporary Art Evening Sale Part II" di Phillips il 14 novembre presenterà 30 lotti di alta qualità, con spettacolari dipinti di artisti come George Condo, Gerhard Richter e Nicolas de Staël.