Babysitter stupra tre sorelline per due anni: condanna a 270 anni di carcere

Per due anni ha molestato quelle bambine lasciate in sua custodia dalla loro madre, troppo impegnata a vendere cocaina e crack per capire cosa succedeva nella sua casa di Portland. Ora Andrew F. Kowalczyk è stato condannato a 270 anni di carcere per aver stuprato e molestato per due anni tre sorelline di età compresa tra i due e gli otto anni: un biennio infinito di orrori che hanno segnato per sempre la vita di quelle bimbe. Oggi sono ragazze cresciute, hanno tra i 17 e i 23 anni, ma continuano a portare dentro il peso di quegli abusi.

Offre cioccolato a una bimba di 3 anni al parco poi la rapisce, la stupra e la uccide



PORTLAND, Ore. – A former Portland man has been sentenced to 270 years in prison for sexually abusing, exploiting, and torturing three kids, the U.S. Attorney’s Office in Oregon says. Andrew Franklin Kowalczyk, 44, pic.twitter.com/9VVytOoh4D — spacewoman reporter (@SpacewomanR) September 11, 2019

La più grande di loro ha testimoniato in aula per raccontare l’orrore perpetrato da quell’amico di famiglia al quale la madre le lasciava. «Era un mostro che ci riempiva di gelati. Iniziava facendoci dei massaggi sulla schiena. Ora so che stava lo stava facendo per poterci molestate e violentare - ha detto in aula la ragazza - Ancora oggi sento il peso di quello che è successo. Quell’uomo era un mostro. Era il male. Merita di marcire in prigione per le cose diaboliche che ha fatto a me e alle mie sorelline».

​Nonno orco stupra la nipotina 16enne: lei registra tutto con il telefonino



Gli abusi hanno avuto luogo tra il 2005 e il 2007, l'anno in cui Kowalczyk fu arrestato dopo che la polizia, perquisendo la sua casa per un reato non correlato, trovò un archivio spaventoso di immagini e video pedopornografici. Kowalczyk, che ora pesa più di 180 chili e si è presentato in aula in sedia a rotelle, è stato condannato al massimo della pena per le nove accuse collegate alla pedofilia. Uscendo dall’aula ha addirittura insultato il giudice che lo ha condannato e ha esclamato: «Non mi interessa davvero per quanto tempo sarò detenuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA