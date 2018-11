Francia, continua la protesta dei "gilet gialli": 150 blocchi sulle autostrade regionali

I blocchi stradali dei '"ilet gialli" continuano in Francia e a metà giornata sono circa 150 secondo il ministero dell'Interno. Particolarmente prese di mira dalla protesta le autostrade A10 e A7, nel centro del Paese. La mobilitazione resta forte nelle regioni, soprattutto nel nord, dove è in corso un'«operazione-lumaca» sulla A1, l'autostrada che da Parigi porta in Belgio.

Nel Pas-de-Calais, i dimostranti hanno occupato i caselli autostradali lasciando passare gratuitamente le auto. Alcuni manifestanti questa mattina sono andati anche a Disneyland, il parco divertimenti a una trentina di chilometri da Parigi, dove si sono insediati attorno alle barriere di ingresso. Sorvegliati dalla polizia, bloccano sette dei nove accessi e fanno entrare i visitatori dagli altri due, gratuitamente. Gli avventori salutano con simpatia l'iniziativa che fa loro risparmiare 30 euro della quota giornaliera di parcheggio.

Intanto Emmanuel Macron oggi è a Berlino per partecipare alle manifestazioni commemorative per i caduti della Prima Guerra Mondiale e le vittime di tutte le guerre. Il presidente francese interverrà in Parlamento ed avrà un colloqui con Angela Merkel sulle riforme della Ue. L'incontro avviene dopo che venerdì Germania e Francia hanno raggiunto l'accordo sulla proposta di un budget comune per i Paesi dell'eurozona. La proposta mira a ridurre le differenze tra le economie nazionali dei 19 Paesi dell'eurozona, secondo quanto emerge da un documento dei ministri delle Finanze, Olaf Scholz e Bruno Le Maire, visionato dalle Dpa. La creazione di un budget comune a partire dal 2021 è stata prospettata a giugno dal presidente francese Emmanuel Macron e appoggiata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Macron avrà anche un incontro con giovani di entrambi i Paesi dal titolo «100 ideas for peace».

