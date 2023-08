Pakistan, treno deraglia nel sud del Paese: almeno 15 morti e oltre 50 feriti. «Otto vagoni si sono ribaltati»

Quindici morti ed oltre cinquanta feriti. È il bilancio dell'incidente avvenuto oggi in Pakistan a seguito del deragliamento di un treno nella provincia meridionale del Sindh. «Circa 7 o 8 vagoni dell'Hazara Express sono deragliati ribaltandosi vicino al distretto di Nawab Shah nel Sindh», ha confermato Mahmood-ur-Rehman, un funzionario delle ferrovie pachistane. La polizia locale afferma che 50 passeggeri feriti sono stati trasferiti nel vicino ospedale e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Il treno era in viaggio verso Rawalpindi, città del Punjab, dalla provincia del Sindh. Ignote al momento le cause dell'incidente.

UPDATE: At least 20 passengers have been reported dead over 50 injured in the #Pakistan train accident #HazaraExpress https://t.co/BDPXUj3f73 pic.twitter.com/olNOjWP4tp — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 6, 2023