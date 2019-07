Alpinista italiano ferito e bloccato sull'Himalaya: spedizione internazionale per salvarlo

«Cima! Cala è riuscito a salire l'inviolato GVII. Ora comincia la discesa sugli sci». È il messaggio lasciato su internet dall'alpinista Carlalberto Cimenti detto Cala, compagno di cordata del medico piemontese Francesco Cassardo, ieri mattina dopo la 'conquistà del Gasherbrum VII. Si tratta, come aveva affermato lui stesso in un messaggio del 17 luglio, di «una montagna ancora non scalata con una parete innevata su cui sarebbe bello mettere gli sci». «Una linea magica - precisava - ancora mai tracciata finora».

Un alpinista piemontese,, di professione medico, è rimasto ferito ieri in un incidente sulle montagne del. L'uomo è scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII. Il suo compagno di cordata,, ha fatto sapere che pur essendo in condizioni «gravi ma stazionarie» è comunque «vigile e lucido» e in grado di dare indicazioni ai soccorritori. Le operazioni di recupero sono in svolgimento.Da quanto viene riferito, Cala Cimenti aveva raggiunto Cassaro già nella giornata di ieri, a quota 6.300 metri, aveva passato l'intera notte insieme a lui tenendosi in contatto con un team di medici. Nel frattempo i soccorsi sono stati attivati con il coordinamento di Agostino Da Polenza, presidente del comitato. Si è interessata al caso anche l'ambasciata italiana in Pakistan.