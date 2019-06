Gran Sasso, escursionista romano cade e si ferisce: spettacolare soccorso VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERAMO - Incidente in parete sull’anticima Nord della vetta Orientale del Gran Sasso.Il primo di una cordata di alpinisti romani, precipitando, si è infortunato al quarto tiro della via alpinistica Alletto-Cravino. Si è reso necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila.L’elicottero, allertato dal rifugio Franchetti, ha imbarcato ai Prati di Tivo i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Teramo e li ha elitrasportati direttamente in parete.L’alpinista romano, ferito ma non in pericolo di vita, è stato quindi trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.Il conduttore Rai Massimiliano Ossini, impegnato in una escursione personale, ha assistito per caso all'intervento e ha ripreso le operazioni di recupero.