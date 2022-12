Nostradamus, la profezia horror per il 2023: dalla guerra mondiale alla morte di Putin, tutte le teorie

Che anno sarà il 2023? Mentre l'anno volge al termine sul web fioccano profezie e oroscopi per rispondere alla difficile domanda. Tra tutti sicuramente il più citato e celebre è Nostradamus, che - tra l'altro - per il 2023 non prevede nulla di buono. Secondo gli interpreti e appassionati, il chiaroveggente, astrologo e farmacista vissuto intorno al 1500 avrebbe affermato che l'anno che verrà sarà segnato da una serie di stravolgimenti dell'ordine mondiale, tra cui la morte di un importante leader e addirittura una guerra mondiale.

Va specificato che nonostante i sostenitori di questa profezia attribuiscano al profeta la previsione di eventi storici come la rivoluzione francese, l'ascesa di Hitler e gli attentati dell'11 settembre 2001 in realtà nessuno ha mai dimostrato davvero di poter ricavare dalle quartine di Nostradamus dati attendibili per la previsione del futuro.

Tra l'altro come spiega Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore scientifico e segretario nazionale del Cicap (Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze): «Nostradamus non ha mai veramente previsto alcun evento futuro. Le uniche tre volte in cui è indicata una data precisa si è clamorosamente sbagliato». Per gli appassionati di fantascienza c'è comunque materiale online circa le previsioni per il 2023. Ecco una lista.

La terza guerra mondiale

Tra le previsioni più inquietanti per il 2023 c'è quella che prevede lo scoppio della Terza guerra mondiale. Già nel 2022 era stata dedotta dalle pagine del farmacista cinquecentesco una previsione simile, che però, nei fatti avrebbe trovato riscontro solo nella guerra tra Russia e Ucraina, locale e limitata. Al momento dunque alcuni interpreti appassionati di Nostradamus indicherebbero la guerra mondiale non come un'escalation del conflitto russo-ucraino ma come los coppio di un nuovo conflitto, quello tra Cina e Taiwan. Uno scontro che coinvolgerebbe anche gli Stati Uniti e dunque i loro alleati.

La morte di Putin o del Papa?

Tra le oscure quartine del profeta c'è chi ha ricavato gli elementi per dichiarare la possibile morte di Vladimir Putin nel 2023. La causa del decesso? Una cospirazione ai suoi danni da parte del suo stesso staff o governo. Brutte notizie anche per Joe Biden, che secondo le profezie potrebbe perdere un membro caro della sua famiglia.

Tra le previsione c'è anche la morte di un Papa nel 2023: non è chiaro se si tratta del papa emerito Benedetto XVI o di Papa Francesco. Ad ogni modo, secondo le teorie diffuse online, chi lo succederà rimarrebbe in carica dal 2023 al 2029. Secondo le stesse profezie, il 2023 la chiesa affronterà uno scandalo che potrebbe portarla addirittura alla sua fine.

L'arrivo su Marte

Tra le profezie per il nuovo anno c'è anche quela dell'arrivo dell'uomo su Marte. Peccato che non siano previste missioni spaziali per questo anno dirette nel pianeta rosso, tantomeno con equipaggio umano. A questo punto le teorie online non escludono il verificarsi sul pianeta rosso di "arrivi alieni" o "non umani". Anche Elon Musk ha venduto biglietti per viaggi su Marte che però non arriveranno prima del 2030.

La crisi economica

Le profezie non risparmiano neanche l'ambito economico e politico. Secondo Nostradamus e i suoi interpreti dunque l'inzio del 2023 sarà segnato da una forte crisi economica che porterà a un'instabilità socio economica e addirittura alla guerra civile. La nascita del nuovo Ordine Mondiale emergerà dopo una guerra mondiale e sarebbe indicata dalla morte di un personaggio importante, la regina Elisabetta II (Evento definito "un fuoco celeste sul palazzo reale").

