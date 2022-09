Nostradamus, la profezia su Harry fa tremare il trono: Carlo abdicherà ma non sarà William a regnare

Lunedì 26 Settembre 2022, 08:30

LOLNEWS.IT - La morte della Regina Elisabetta sta facendo la fortuna dell’autore Mario Reading che pubblicò nel 2005 Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future: fu un flop e dopo aver venduto solo 5 copie in 17 anni, nella settimana relativa al decesso e ai funerali della sovrana, le copie sono diventate 8mila. Svelata nuova agghiacciante profezia che sta facendo tremare il trono, c'entra Harry (Foto: Kikapress - Music: "Moose" from Bensound.com)

