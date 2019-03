Nonna in menopausa partorisce il bimbo della figlia senza utero: il neonato concepito in provetta. Una nonna inglese di 55 anni ha dato alla luce il proprio nipote, concepito dalla figlia e dal marito in provetta e poi trasferito nel suo utero. Emma Miles si è offerta di portare avanti la gravidanza al posto della figlia 31enne Tracey, che non avrebbe mai potuto avere un figlio a causa dell'assenza di utero (sindrome di Küster-Hauser), riporta il Daily Mail online.

Le ovaie della ragazza però funzionano normalmente, per cui è stato possibile per lei e il marito Adam sfruttare la fecondazione in vitro e creare un embrione, poi impiantato nell'utero della madre.

Emma si trovava peraltro già in menopausa, ma è stata in grado di portare avanti la gestazione. Il 16 gennaio è nata Evie Siân Emma Smith, una bambina sana, del peso di quasi 3 chili e mezzo, nata con parto cesareo.

