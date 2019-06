Nigeria, tre kamikaze si fanno esplodere in piazza : 30 morti e decine di feriti

Secondo testimoni oculari, due kamikaze si sono fatti esplodere in un'area dove la sera si riuniscono i giovani uomini della zona. Raggiunta al telefono nella notte al vicino ospedale di Konduga, una leader politica locale, Hajiya Fatima, ha detto che non ci sono abbastanza medici e infermieri per curare i feriti e che la «gente sta morendo». Lo stato di Borno è teatro di continui attacchi terroristici dei militanti del gruppo islamista Boko Haram e dello Stato Ilsamico dell'Africa Occidentale (Iswa). Entrambi i gruppi hanno intensificato negli ultimi mesi la loro azione in Nigeria e sulle rive del lago Ciad, che bagnano anche Ciad, Camerun e Niger.

Un triplice attentato kamikaze compiuto nel nord-est della Nigeria dove colpiscono i terroristi islamici Boko Haram ha causato ieri sera 30 morti e 42 feriti. Lo riferisce il sito Daily Trust citando un dirigente della protezione civile locale e aggravando il bilancio di sangue rispetto a informazioni circolate in precedenza. Nel confermare che i tre attentati sono stati compiuti nell'area di Konduga, il sito precisa che la strage è avvenuta nel villaggio di Madarari.LEGGI ANCHE....> Il calvario delle donne povere in Africa, la prostituzione per far mangiare i figli