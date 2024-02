Nave misteriosa naufraga ai Caraibi, disastro a Trinidad e Tobago: mille volontari al lavoro

Allarme ambientale a Trinidad e Tobago, dove i servizi di emergenza stanno lavorando per ripulire una massiccia fuoriuscita di petrolio sversato da una misteriosa nave che si è incagliata vicino all'isola caraibica, macchiando la costa e provocando ripercussioni sui resort proprio mentre il Paese si prepara ad accogliere migliaia di turisti per il carnevale. Almeno 15 chilometri di costa sono stati colpiti dalla fuoriuscita di greggio, coi funzionari ambientali che segnalano danni alla barriera corallina e alle spiagge dell'Atlantico. Le autorità sono pronte a dichiarare un'emergenza nazionale, ha detto ai giornalisti Farley Augustine, segretario capo della Camera dell'Assemblea di Tobago, spiegando che il governo potrebbe elevare l'incidente a disastro di livello 3. «Tutto indica che stiamo andando in quella direzione».

Trinidad, naufraga una nave carica di petrolio: il combustibile avvolge la barriera corallina

Trinidad e Tobago, la nave misteriosa

La nave misteriosa, identificata come The Gulfstream, si è rovesciata mercoledì al largo della costa del Cove Eco-Industrial Park, nel sud di Tobago, e le correnti hanno trascinato l'imbarcazione verso la riva.

Quando è stata avvistata mercoledì, la nave stava viaggiando sotto una bandiera non identificata e non ha lanciato alcun allarme. L'Agenzia per la gestione delle emergenze dell'isola ha dichiarato che non c'erano segni di vita sull'imbarcazione, che inizialmente si riteneva trasportasse sabbia e legno. L'agenzia ha pubblicato le foto di circa 1.000 volontari in tuta bianca protettiva a lavoro per rimuovere il petrolio dalle spiagge mentre i sommozzatori sono impegnati a tappare una falla nella nave, ha aggiunto Augustine. «Tutti gli sforzi della Guardia Costiera sono volti a contenere la fuoriuscita di petrolio», ha detto una fonte del governo secondo cui ci vorrà «un pò di tempo» prima che gli investigatori possano determinare le origini, la proprietà e la destinazione della nave«.

Trinidad e Tobago, il danno agli ecosistemi

La fuoriuscita di petrolio non solo minaccia i preziosi ecosistemi marini, ma anche il turismo sull'isola: secondo il deputato dell'opposizione Dave Tancoo, i tour operator che generalmente svolgono gran parte della loro attività durante il carnevale subiranno notevoli perdite finanziarie a causa dell'incidente. Il tradizionale carnevale dei bambini è già stato annullato a Scarborough, capitale di Tobago, a causa di numerose macchie di petrolio che hanno contaminato la costa. E sono stati colpiti diversi hotel e resort a Tobago, come il Magdalena Grand. L'incidente avviene 45 anni dopo una delle più grandi fuoriuscite di petrolio nella storia del Paese, avvenuta il 19 luglio 1979 quando due petroliere - che trasportavano 276.000 e 200.000 tonnellate di greggio - si scontrarono nel Mar dei Caraibi, al largo di Tobago.