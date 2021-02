Importante scoperta in Egitto. «Foglie d'oro a forma di lingua» piazzate nella bocca di mummie di epoca greco-romana «in un uno speciale rituale per assicurare» ai defunti «la capacità di parlare nell'Aldilà davanti al tribunale d Osiride», dio egizio della morte e dell'Oltretomba, sono state rinvenute in scavi condotti a ovest di Alessandria. Lo riferisce un post su Facebook pubblicato dal ministero delle Antichità egiziano.

La scoperta è stata fatta da «una missione egitto-dominicana dell'Università di Santo Domingo

guidata da Kathleen Martinez», premette il post precisando che gli scavi sono stati condotti presso il «tempio di Taposiris Magna». Sono state rinvenute 16 tombe scavate nella roccia, «popolari in era greco-romana», con all'interno «un certo numero di mummie in cattivo stato di conservazione».

