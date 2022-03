Mosaico in onore di Zelensky: l'omaggio dell'artista che ha vissuto la guerra in Kosovo

Per omaggiare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questo artista ha realizzato un ritratto di circa 7 metri quadrati nella sua città, Gjakova, in Kosovo. In questi giorni durissimi per il popolo in Ucraina, i gesti di solidarietà in tutto il mondo sono stati tanti. A partire dalle manifestazioni nelle piazze delle grandi città, fino alle dimostrazioni più intime, personali e simboliche. Come quella di Alkent Pozhegu, specialista in mosaici fatti con i semi.

"È qualcosa di terribile perché la guerra è terribile per tutti – ha detto l'artista – io stesso ho vissuto la guerra nella mia città di Gjakova. Bombardamenti, omicidi, spargimenti di sangue. Queste sono cose molto brutte. Spero che finisca al più presto, che la guerra si fermi e che l'Ucraina possa vivere in pace. Non conoscevo il presidente Zelensky prima, ma ora credo che sia un presidente che ha ispirato tutti noi, il mondo intero. È un eroe per il suo popolo che è riuscito a unire l'Europa e il mondo".