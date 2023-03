Turista palpeggiata e molestata alla festa Indù. Non c'è denuncia, grazie alla legge locale liberi i 3 aggressori

Per almeno 24 secondi, una folla di uomini e ragazzi ha molestato, spinto e umiliato una turista giapponese di su una strada di Nuova Delhi, in un giorno che doveva celebrare l'Holi, la festa induista dei colori e dell'amore. Un video dell'incidente, ora virale su Twitter, sta scatenando l'indignazione in India. Due uomini e un minore sono stati arrestati sabato, mentre crescevano le richieste di intervento da parte della polizia. Il video virale mostra un gruppo di uomini e ragazzi che spruzzano la donna di 22 anni con acqua e polvere colorata, mentre urlavano "happy Holi" - come vuole la tradizione durante l'Holi.

Violenta una sua seguace e la tiene prigioniera per 5 anni, il guru indiano Asaram condannato all'ergastolo

Le molestie alla turista

Ma venivano anche mostrati nel video che la palpeggiavano, le toccavano il seno e la spingevano, anche mentre cercava di fuggire da loro, dicendo ripetutamente "itai, itai", che in giapponese significa "mi fa male". Un ragazzo veniva anche visto nel video rompere un uovo sulla sua testa La donna ha poi schiaffeggiato un uomo che ha cercato di afferrare il suo seno, e poi è scappata rapidamente in un vicolo. L'incidente sarebbe avvenuto nell'area di Paharganj a Delhi. La vittima avrebbe volato in Bangladesh senza presentare denuncia.

Swati Maliwal, presidente della Commissione per le donne di Delhi, ha definito l'aggressione "un comportamento completamente vergognoso". La Commissione nazionale per le donne ha chiesto alla polizia di condurre un'indagine "imparziale e tempestiva" sull'incidente, chiedendo "un rapporto dettagliato". Il vice commissario di polizia Sanjay Kumar Sain ha detto che tutti e tre gli arrestati avevano ammesso di essere quelli che avevano assalito la donna nel video. Ma eventuali azioni contro di loro "sarebbero state decise in base al merito e in conformità con la denuncia della ragazza, se presente", ha detto. La turista giapponese ha dichiarato in un post su Twitter venerdì di essere già in Bangladesh e di "star bene".