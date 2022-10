Moldavia come l'Ucraina? Sanzioni, tv e «luci spente»: così la Russia vuole rovesciare il governo

Il mese scorso, in Moldova (come i locali preferiscono che sia chiamato il Paese, visto che Moldavia è di origine russa) migliaia di manifestanti si erano radunati all'esterno del palazzo presidenziale chiedendo le dimissioni del leader filo-occidentale. Dietro l'organizzazione c'era Ilan Shor, che ha subito ricevuto l'endorsement di Mosca, che lo ha definito «un degno partner a lungo termine» e ha persino offerto alla regione moldava guidata dal partito di Shor un accordo sul gas russo a buon mercato. Definito «il giovane» dal Servizio di sicurezza federale russo (FSB), il 35enne Shor è una figura di spicco negli sforzi del Cremlino per sovvertire l'ex repubblica sovietica, come mostrano documenti dell'intelligence e interviste con funzionari moldavi, ucraini e occidentali citati dal Washington Post.

I documenti - parte di una raccolta di materiali sensibili ottenuti dall'intelligence ucraina e esaminati dal WP - illustrano come Mosca continui a cercare di manipolare i paesi dell'Europa orientale anche se la sua campagna militare in Ucraina vacilla. L'FSB ha incanalato decine di milioni di dollari da alcune delle più grandi compagnie statali russe per coltivare una rete di politici moldavi e riorientare il paese verso Mosca.

Il Tesoro degli Stati Uniti mercoledì ha imposto sanzioni a più organizzazioni e individui russi o moldavi, incluso Shor, dicendo che si stava «coordinando con i rappresentanti di altri oligarchi per creare disordini politici in Moldova» e che aveva «ricevuto il sostegno russo», oltre a lavorare a giugno «con entità con sede a Mosca per minare» la candidatura della Moldova a entrare nell'Unione Europea. Mosca sostiene da tempo un'enclave separatista all'interno dei confini della Moldova, occupata dalle truppe russe, e il conflitto ha frenato gli sforzi della Moldova per integrarsi con l'Europa occidentale.

I timori dell'Ucraina di un'invasione

Nei primi mesi della guerra in Ucraina, il governo della Moldova temeva che i carri armati russi avrebbero attraversato il suo confine, soprattutto se il porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, a 40 miglia di distanza, fosse caduto. Quella minaccia militare immediata è diminuita, ma la tensione sta crescendo sull'uso del gas naturale - così come sulle ricadute degli attacchi aerei russi sulle infrastrutture energetiche nella vicina Ucraina - per forzare un cambiamento nella leadership politica.

After Ukraine, Moldova is the next country to face pressure from Russia: "The Russians are “doing all they can to turn the lights out,” a Western official said. “They don’t need to do much more than that to destabilize the Moldovan government.” https://t.co/8om5ciNeY2 — Catherine Belton (@CatherineBelton) October 28, 2022

Il controllo di gestione dei due principali canali televisivi filo-russi della Moldova è stato trasferito a uno stretto collaboratore di Shor alla fine di settembre, fornendogli un'importante piattaforma per portare avanti un'agenda allineata a Mosca. Inoltre, secondo le intercettazioni, l'FSB ha inviato una squadra di strateghi politici russi per consigliare il partito di Shor. E, secondo i documenti, l'FSB ha curato un accordo in cui un oligarca russo ha acquisito uno dei principali asset di Shor, per proteggerlo dalle autorità moldave.

Così Mosca può provare a sovvertire il governo moldavo

Funzionari moldavi e statunitensi temono che gli sforzi del Cremlino per sovvertire la Moldova, parte di una campagna che risale a decenni fa, potrebbero intensificarsi solo se subirà ulteriori perdite in Ucraina. «Recentemente, mentre la Russia affronta battute d'arresto militari e indignazione globale per le sue brutali azioni in Ucraina, gli agenti russi hanno preso in considerazione misure sempre più disperate per prevenire un'ulteriore erosione della sua influenza», ha affermato il Tesoro nella sua dichiarazione che annuncia sanzioni contro Shor e altri individui.

La Moldova, che insieme all'Ucraina ha ottenuto lo status di candidatura all'UE a giugno, è particolarmente vulnerabile alle pressioni russe a causa della sua dipendenza quasi del 100% dal gas russo. Più di cinque volte gli aumenti dei prezzi del gas quest'anno hanno colpito duramente la sua popolazione di 2,5 milioni di abitanti e le bollette energetiche ora ammontano a oltre il 60% del costo medio della vita di un moldavo. «Sono molto imbarazzati per l'intera operazione in Ucraina e hanno bisogno di un successo da qualche parte - ha detto in un'intervista Oleg Serebrian, vice primo ministro della Moldova - La mia paura personale è che la Moldova sia un bersaglio più facile dell'Ucraina. Quindi, per una sorta di riarmo morale della società russa, potrebbero utilizzare diversi strumenti in Moldova. Il primo è quello economico».