Modafinil, la «droga intelligente» (che ha ispirato "Limitless") acquistata dall'esercito britannico può tenere i soldati svegli 40 ore

La chiamano «droga intelligente» e il Ministero della Difesa britannico ha ammesso di averne acquistato migliaia di dosi negli ultimi anni. Il Modafinil, un potente farmaco contro la narcolessia, sarebbe in grado di tenere svegli i soldati in battaglia «fino a 40 ore di fila», senza accusare i sintomi della stanchezza. Lo rivela un'inchiesta del tabloid Daily Mail. Il Ministero della Difesa della Gran Bretagna, in risposta a una richiesta di informazioni da parte dei giornalisti inglesi, ha ammesso di aver acquistato fra il 2013 e il 2021 circa 12.500 dosi di Mondafinil, per una spesa complessiva di 800mila sterline (quasi 960mila euro).

Cos'è il Modafinil

Il Modafinil, uno stimolante prescritto per impedire ai narcolettici di addormentarsi durante il giorno, ha un effetto simile a «bere 20 tazze di caffè», come rivelano medici interpellati dal Daily Mail. A differenza della caffeina, il farmaco in questione ha pochi effetti collaterali a breve termine, ma l'uso prolungato della «droga intelligente» può causare aritmia, ipertensione e indebolimento del sistema immunitario.

Smart drugs bought by MoD could keep soldiers awake for 40 hours https://t.co/rZoLmbuaJK — Daily Mail Online (@MailOnline) April 11, 2022

Modafinil avrebbe ispirato la droga di "Limitless"

Negli ultimi vent'anni il controverso psicostimolante ha guadagnato grande popolarità in giro per il mondo, con un numero crescente di studenti e uomini d'affari che cercano di acquistarne dosi illegalmente per aumentare la propria produttività. Si ritiene che la droga del film "Limitless", con Bradley Cooper, sia ispirata proprio al Modafinil. Nella pellicola del 2011 i protagonisti, dopo aver assunto una pastiglia, riescono ad utilizzare il «100% del proprio cervello», sviluppando un'intelligenza superiore e una grossa capacità di resistenza.