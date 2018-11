Missionario parte per convertire una tribù al Cristianesimo, ucciso a colpi di frecce

First pic of US ‘missionary’ shot dead with arrows by tribe as he landed on remote island https://t.co/T2kdUGU7uv pic.twitter.com/vCJAz2Ne36 — The Sun (@TheSun) 21 novembre 2018

Ultimo aggiornamento: 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un missionario americano è stato ucciso a colpi di frecce da un tribù di indigeni sull'isola, nel golfo del Bengala., 27 anni, ha cercato di entrare in contatto con una delle tribù più isolate e pericolose del mondo, nel tentativo di convertire gli indigeni al. La tragedia si è consumata lo scorso 17 novembre, ma non è stato ancora possibile recuperare il corpo del missionario. L'isola di North Sentinel, infatti, rientra formalmente sotto la giurisdizione dell'India, ma il contatto con i sentinelesi è proibito, in modo tale da preservare una delle ultime tribù indigene più "incontaminate" al mondo.Chau ha raggiunto l'isola sfruttando prima il passaggio di alcuni pescatori, poi avventurandosi da solo in canoa. Tuttavia, una volta arrivato in prossimità dell'isola, è stato trafitto da una serie di frecce scagliate dalla terraferma. Il corpo senza vita dell'uomo è stato avvistato sulla riva, trascinato dagli indigeni con delle corde. Le forze dell'ordine locali hanno rivelato di star studiando una strategia per ritirare il cadavere, in collaborazione con un team di antropologi, in modo tale da non arrecare nessun danno alla cultura e alla salute dei sentinelesi. Gli indigeni, infatti, avendo vissuto isolati praticamente da sempre, non hanno sviluppato i nostri stessi anticorpi e anche un minimo contatto con i nostri virus potrebbe scatenare un'epidemia e sterminarli. Gli unici indagati per la morte di Johan Allen Chau sono i sette pescatori che l'hanno aiutato a raggiungere North Sentinel.