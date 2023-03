Missili balistici Yars, le armi nucleari che possono colpire fino a 10mila km di distanza: ecco cosa sono

Le forze armate russe hanno iniziato questa mattina le esercitazioni per testare il nuovo missile balistico intercontinentale RS-24 "Yars", con capacità nucleare. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca, spiegando che diverse migliaia di truppe sono coinvolte nell'esercitazione. Questa coinvolgerà in particolare la formazione missilistica di Omsk e quella di Novosibirsk: «In totale, sono coinvolti più di tremila militari e circa trecento pezzi di equipaggiamento», ha affermato in una nota su Telegram.

Sfoggiati nel corso della parata militare dello scorso 9 maggio, gli RS-24 Yars sono considerati dagli esperti un simbolo della deterrenza nucleare russa. Il Cremlino torna dunque a mostrare i muscoli all'Occidente, dopo l'annuncio del presidente Vladimir Putin di sospendere la partecipazione al Trattato sulle Armi Offensive Strategiche "New Start" a fine febbraio. Attaulmente, secondo quanto riferisceAnalisi Difesa, la Russia disporrebbe di circa 6400 testate nucleari in totale.

Cosa sono i missili RS-24 Yars

L' RS-24 ‘Yars’ (nome in codice Nato SS-29) è un missile balistico intercontinentale di quinta generazione, versione aggiornata del missile balistico ‘Topol-M’. La sua progettazione è iniziata nel 2004 e il suo primo test di volo è stato portato a termine il 29 maggio 2007, in risposta all’installazione dello scudo missilistico della Nato in Polonia.

L'ordigno misura 2 metri di diametro e 22,5 metri di lunghezza, con un peso di 49 tonnellate. Utilizza un sistema di guida di tipo satellitare Glonass, lo stesso utilizzato nel missile Topol-M (RS-12M2). Viene trasportato su camion MZKT-7922116×16.

Il missile ha una gittata di circa 10500 chilometri e la sua precisione di tiro stimata dovrebbe essere di circa 250 metri "Cep" (il margine di errore massimo), ma alcune fonti riportano tra i 150 e i 200.

Il missile RS-24 è dotato di una testata "Mirv" (Multiple Independently targetable Reentry Vehicles), in grado cioé di trasportare più testate multiple indipendenti. Secondo la Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA), l'ordigno può essere armato con un massimo di 10 testate testate termonucleari del peso di 300 chilotoni ciascuna, oppure con tre "Penaid" (Penetrator Aid), ovvero "aiuti alla penetrazione delle difese antimissile": si tratta di veri e propri "bersagli esca", escogitati per aggirare i sistemi anti-missilistici dei nemici. Ed è forse proprio questa, la caratteristica più interessante e innovativa di quest'arma.