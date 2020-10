Miss America, morta a 49 anni l'ex reginetta Leanza Cornett: giallo sulle cause

Leanza Cornett, un'ex Miss America che era uno dei volti di “Entertainment Tonight” ed era apparsa come reporter in diversi programmi televisivi, è morta a soli 49 anni. Il suo ex marito, Mark Steines, ha pubblicato la notizia su Instagram. «È con il cuore affranto che condivido con voi la scomparsa della mia ex moglie. Leanza, la madre dei nostri due straordinari figli, Kai e Avery. Ricorderemo per sempre i momenti meravigliosi vissuti insieme durante il suo breve periodo qui sulla terra. Trovo conforto nel sapere che Kai e Avery avranno per sempre il miglior angelo custode che veglia su di loro mentre navigeranno nella vita», ha scritto Steines.

APPROFONDIMENTI USA Texas, frusta con una cintura la figliastra di 6 anni fino a... ROMA Bimba di 6 anni gravissima: aggredita dai due rottweiler della vicina...

Anche la Miss America Organization ha pubblicato una messaggio di cordoglio su Facebook. «Leanza aveva uno spirito luminoso e bello e la sua risata era contagiosa - si legge nel post - Nella famiglia di Miss America, siamo devastati da questa improvvisa perdita e siamo profondamente dispiaciuti per la sua famiglia e gli amici per la loro perdita». Non è stata data alcuna notizia sulle cause della morte, ma un gruppo di Facebook intitolato “Leanzàs Circle of Love” - che aveva tenuto aggiornati i fan sulle sue condizioni - aveva pubblicato due settimane fa, il 12 ottobre, la notizia che Cornett aveva «subito una grave ferita alla testa» ed era stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza».

A causa del trauma cranico era stata ricoverata in terapia intensiva, da dove non sarebbe più uscita. Cornett, nata il 10 giugno 1971 in Virginia, ma cresciuta in Florida, è stata eletta Miss Florida nel 1992 ed è stata incoronata Miss America l'anno successivo. Prima di allora, faceva parte di un gruppo di musica cristiana contemporanea, Area Code, ed aveva interpretato Ariel nella “Sirenetta” al debutto dello spettacolo ai Disney's Hollywood Studios (poi Disney-MGM Studios). Dopo aver vinto Miss America, è apparsa su Entertainment Tonight ed è stata anche co-conduttrice di “Chi vuole sposare un multimilionario?”. Ha anche interpretato una reporter in “CSI: Crime Scene Investigation”. Aveva sposato l'ex co-conduttore di 'Entertainment Tonight', Steines, nel 1995. I due hanno avuto due figli: Kai, ora 18enne, e Avery, 16enne. Ed hanno poi divorziato nel 2013.

Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA