«Vi dimostro che la terra è piatta», Mike Hughes si schianta con il razzo e muore. Video

La dimostrazione era abbastanza ardita: la Terra è piatta. Così Mike Hughes è morto nel tentativo di lanciarsi con un razzo nello spazio. Protagonista il 64enne «Mad» Mike, che ieri si è schiantato nel deserto californiano, dopo essersi lanciato vicino alla località di Barstow con un razzo che si era costruito da solo, come riferisce la Bbc. Convinto che la Terra fosse piatta, Hughes voleva volare fino ad una altitudine di 1500 metri per provare dall'alto la sua teoria. Un video diffuso sui social media mostra il razzo che parte in alto ma poi precipita a terra poco dopo.



L'impresa temeraria di Hughes era stata sostenuta da Homemade Astronauts, una serie Tv sui dilettanti che cercano di costruire razzi, che doveva essere mandata in onda sul canale americano Science Channel. In un tweet di condoglianze ai familiari, Science Channel ha scritto che Hughes è morto perseguendo il suo «sogno».



