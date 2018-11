Michelle Obama, 70mila sterline (quasi 80 mila euro) per assistere a una sua conferenza

Prezzi impazziti, fino a 70mila sterline a biglietto, per la conferenza che Michelle Obama terrà alla Royal Festival Hall di Londra per presentare il suo nuovo libro di memorie. A far schizzare il valore dei tagliandi a livelli stratosferici è stato il sito di secondary ticketing Viagogo, più volte al centro di polemiche per aver gonfiato a dismisura i prezzi per assistere ai grandi eventi pop e rock. Come riporta il Guardian, non appena si sono aperte le linee telefoniche per la vendita ufficiale dei biglietti, che andavano dalle 30 alle 125 sterline a seconda dei posti, Viagogo offriva già biglietti ad un prezzo che andava fino a 570 volte il valore originale. I tagliandi più cari sono arrivati a 72.181 sterline per un palco.Come accade spesso, i bagarini professionali sono riusciti a battere sul tempo i normali acquirenti, accaparrandosi una parte dei 2.700 biglietti e rimettendoli subito in vendita con margini di profitto enormi. Un portavoce della Royal Festival Hall ha riferito di aver chiesto ufficialmente a Viagogo di rimuovere dal proprio sito il «ristretto numero di biglietti» relativi all'evento, ma finora il sito web non sembra avere accolto la richiesta.