Andres Lopez Obrador nuovo presidente del Messico

Andres Lopez Obrador, insediatosi oggi come presidente del Messico, ha promesso di voler realizzare «una trasformazione profonda e radicale» del paese.



IL DISCORSO

Nel discorso inaugurale della sua presidenza davanti a 1.000 invitati fra cui 20 capi di Stato e di governo stranieri, 'Amlò, come è conosciuto per le iniziali del suo nome, «metteremo fine alla corruzione e alla impunità che impediscono la rinascita del Messico». Successore di Enrique Pena Nieto, Lopez Obrador, che ha 65 anni ed ha vinto con ampio margine le ultime elezioni presidenziali, governerà il Messico fino al 2024. © RIPRODUZIONE RISERVATA