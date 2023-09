Dall'anatra al granchio, passando per il manzo marmorizzato: il menù della cena tra Putin e Kim Jong-un

Si terrà stasera la cena tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il menù? Anatra, granchio e manzo marmorizzato.

L'arrivo di Kim Jong-un in Russia, scende sorridente dal treno

La cena

Come rivelato dall'agenzia di stampa Tass, per l'attesissima cena di stasera tra Putin e Kim Jong-un il menù prevede un'insalata di anatra con fichi e nettarine, gnocchi con granchio della Kamchatka, zuppa di pesce con carpa erbivora. Seguirà un sorbetto all'olivello spinoso per poi proseguire con storione con funghi e patate e una entrecote di manzo marmorizzato con verdure al forno. Per finire verranno serviti mirtilli rossi Taiga con pinoli e latte condensato.

Quella di questa sera è la seconda cena di stato che la Russia organizza per Kim. In suo onore si è tenuto un ricevimento di stato durante la visita di Kim a Vladivostok nel 2019.