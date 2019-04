Meghan Markle e Harry, la richiesta ai sudditi: «Ecco cosa regalare a nostro figlio»

Meghan Markle e il principe Harry festeggeranno preso la nascita del loro primo figlio. Per l'occasione, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lanciato un appello attraverso il loro profilo Instagram aperto pochi giorni fa e già seguito da quattro milioni di persone.

Ringraziando quanti in queste ore stanno facendo sentire loro moltissimo affetto, Meghan e Harry hanno chiesto: «Non fate regali a noi, fate beneficenza».

«Il Duca e la Duchessa di Sussex - si legge nel post - sono immensamente grati per le manifestazioni di amore e sostegno in previsione della nascita del loro primo figlio. La coppia ha pianificato da tempo di incoraggiare il pubblico a rinunciare ai regali, e a fare piuttosto una donazione alle associazioni che sostengono bambini e genitori bisognosi. Se hai già fatto una donazione, la coppia ti manda i suoi più vivi ringraziamenti. Se invece ci stai pensando, ti chiede di considerare le seguenti organizzazioni: @thelunchboxfund, @littlevillagehq, @wellchild, e @baby2baby. Grazie per aver condiviso l'amore».

Ultimo aggiornamento: 12:43

