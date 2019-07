Australia, mamma muore mettendo al mondo la bimba: poi non sopravvive neanche la neonata

Doveva essere un giorno di gioia, invece quello del parto è stato un giorno che segna una terribile tragedia. Rebecca Sargeant è morta di parto mettendo alla luce la figlia Peyton la scorsa settimana e pochi giorni dopo è morta anche la bambina. La donna e il compagno Dale Foster avevano già una bimba di 15 mesi e lui aveva avuto da un precedente matrimonio altri 4 bambini.

La loro era una famiglia numerosa e in crescita, ma erano felici e non vedevano l'ora di accogliere la nuova nata. Purtroppo però quello che doveva essere un giorno di gioia si è trasfomato in uno di dolore. Rebecca, di Melbourne, era stata ricoverata lo scorso 17 luglio per il parto, ma ci sono stati dei problemi, così 2 giorni dopo è stata indotta in coma dal quale però non si è mai svegliata. Purtroppo anche la bimba, andata in sofferenza fetale durante il parto, non è riuscita a sopravvivere, come riporta anche la stampa locale.

Il ricordo della famiglia è straziante, tutti raccontano sui social di Beth, come di una ragazza solare e amorevole, una donna che amava i bambini, tanto da accogliere quelli del suo compagno come se fossero i suoi. Sul web è stata lanciata una raccolta fondi per poter aiutare la famiglia della donna, già arrivata a 15 mila euro.

Ultimo aggiornamento: 19:33

