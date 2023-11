Mamma fa i compiti al posto dei figli per non farli «stressare», il video scatena una bufera sui social

La controversia sul fatto che i bambini ricevano troppi compiti da svolgere a casa rimane un argomento di grande dibattito. Sempre più genitori chiedono un equilibrio adeguato che favorisca lo sviluppo educativo senza sovraccaricare gli studenti. Per combattere la quantità di esercizi dati alle proprie figlie, una giovane mamma ha confessato sui social di fare i compiti al posto loro affinché le bimbe «non si stressino». Il video è diventato immediatamente virale su TikTok, generando commenti di ogni tipo.

Il video

La donna inizia spiegando nel video alcune cose che fa come madre: dal dare priorità al rapporto con il marito rispetto a quello dei figli, al non insegnare o imporre alcuna religione alle bambine. Nessuna di queste cose ha scaldato i cuori degli utenti, finché la donna ha detto di fare i compiti al posto delle figlie per non stressarle troppo. «Se le bimbe sono occupate o hanno fretta o altro, faccio io gli esercizi che la scuola assegna loro ogni giorno, perché non voglio stressarli con impegni che possano imperigli di fare altre attività», ha detto. «Potrebbe non essere giusto, ma continuerò a farlo».

I commenti

Il filmato ha accumulato quasi 400.000 visualizzazioni, 47.000 "mi piace" e commenti di ogni genere sull'argomento: da chi condivide il suo punto di vista, a chi lo critica per aver fatto i compiti ai figli, assicurandosi che sia dando il cattivo esempio in termini di fatica, sacrificio e duro lavoro.