Giovedì 21 Marzo 2024, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 18:24

Un'immagine, tanto sottotesto. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del presidente francese Emmanuel Macron in versione pugile, mentre si allena contro il sacco. Uno spaccato della sua vita privata, solo per alcuni. Per molti altri un messaggio in codice. Per chi? Per il suo omologo che più di tutti ha ostentato negli anni una dialettica machista: Vladimir Putin.

Gli scatti, firmati dalla sua fotografa ufficiale, Soazig de la Moissonnière, mostrano il presidente in pieno sforzo, denti stretti e bicipiti in bella mostra (ritocatti con Photoshop secondo le malelingue), mentre scatena i suoi guantoni contro il sacco. Le foto sono arrivate sui social nel giorno in cui il presidente si è presentato a sorpresa a Marsiglia, nell'ambito di una operazione antidroga. Poteva essere una metafora della forza e della tenacia dello Stato contro il narcotraffico, ma non è questo il messaggio che è arrivato.

Guerra ucraina, Macron: «Non escludo l'invio di truppe francesi». Tajani: «L'Italia non ci sta pensando neanche»

Secondo la maggior parte degli analisti, non solo politici, le foto arrivano nei giorni in cui Macron ha mandato messaggi forti alla Russia e dunque altro non sarebbero che una sfida mediatica allo zar. Che, d'altra parte, ha dimostrato di essere un esperto nel settore iconografico-sportivo: il mondo la ha visto pescare, sparare, cavalcare a torso nudo, giocare a hockey sul ghiaccio e lottare sul tatami nel suo amato judo. Tutto quel repertorio che, secondo Eric Anceau, professore di Storia dell'Università della Lorena, fa parte «della virilità neopopulista che piace ad alcuni leader di oggi, a cominciare dal maestro del genere Vladimir Putin». Ma se Jonathan Bouchet-Petersen, su Liberation, ha parlato di una «scelta comunicativa piuttosto sconcertante», per Franck Tapiro, direttore dell'agenzia Hémisphère Droit, la foto di Macron è da collocare «in un contesto di guerra e di probabilità di conflitto con Putin».

Non è la prima volta, comunque, che il presidente francese si fa immortalare in pose virile o in versione da pugile. I guantoni li aveva già indossati durante un evento per promuovere l'attività fisica in vista delle Olimpiadi di Parigi, mentre durante la campagna elettorale del 2022 si era proposto sdaiato su un divano con una camicia bianca sbottanata, uno scatto che fece a suo modo scalpore.