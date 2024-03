Lukoil, morto «improvvisamente» il vicepresidente Vitaly Robertus: aveva 54 anni. Cinque mesi fa era deceduto (anche) il presidente

Un'altra morte improvvisa in Russia. Il colosso petrolifero russo Lukoil ha annunciato la morte del suo vicepresidente Vitaly Robertus. In un comunicato l'azienda sostiene che Robertus è morto «improvvisamente» all'età di 54 anni. Lo riporta Sky News.

Robertus era alla Lukoil da più di 30 anni ed è l'ultimo di una serie di alti dirigenti del settore petrolifero e del gas a morire in circostanze improvvise. Nell'ottobre 2023 Lukoil aveva dichiarato che il presidente del consiglio Vladimir Nekrasov era morto per insufficienza cardiaca all'età di 66 anni.

Vitaly Robertus, the vice president of the Russian oil giant Lukoil, has died. The cause of death is unknown.



However, according to sources in 🇺🇦 intel services cited by RBC-Ukraine, he may have been killed in a drone attack on Lukoil's refinery in Nizhny Novgorod Oblast. pic.twitter.com/KU2dUBzwIX

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 13, 2024