Kosovo, la Nato schiera 600 soldati. Il ministro della difesa serbo: «Pronti a invadere». Usa: «Ritiri le truppe»

La NATO schiererà 600 soldati britannici in Kosovo dopo che gli scontri armati hanno segnato una grave escalation nel conflitto con la Serbia. I rinforzi provengono da una forza di riserva schierata dall'Allenza in Kosovo per far fronte ad una recrudescenza della tensione nella regione.

Kosovo-Serbia, Putin e la tensione nei Balcani: «Così lo Zar sta aprendo un nuovo fronte contro l'Occidente»

"Il Regno Unito sta schierando circa 200 soldati del 1° battaglione del reggimento reale della Principessa di Galles per unirsi a un contingente britannico di 400 uomini già esercitato in Kosovo, e ulteriori rinforzi seguiranno da altri alleati", ha detto Dylan White, portavoce della NATO. "La decisione fa seguito al violento attacco contro la polizia del Kosovo del 24 settembre e all'aumento della tensione nella regione", ha aggiunto, senza fare riferimento esplicitamente alla dichiarazione di venerdì di Washington che avvertiva di un rafforzamento militare serbo al confine del Kosovo .