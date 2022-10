Kim Jong-un invia lavoratori in Russia, ma scoprono che sono zone di guerra e scappano

Kim Jong-un inganna i propri lavoratori. I dipendenti edili nordcoreani dispiegati in Russia stanno scappando dopo aver sentito di essere stati assegnati a lavorare nelle aree dell'Ucraina controllate da Putin. L'elevata domanda di costruzioni nella regione ucraina del Donbass, gravemente danneggiata dalla guerra, ha portato a un maggiore bisogno di lavoratori, con gli immigrati nordcoreani che costituiscono una grossa fetta della forza lavoro. Probabilmente temendo per la propria vita nel conflitto ucraino-russo, diversi di loro stanno scegliendo di fuggire dal lavoro e nascondersi. È quanto riportato da Radio Free Asia.

Le testimonianze

«Dopo aver ricevuto la notizia che i lavoratori sarebbero stati presto trasferiti in un nuovo cantiere in Ucraina e che avrebbero dovuto sistemare tutto entro la fine di settembre, molti sono scappati. Non sono solo i lavoratori edili, ma anche i funzionari della direzione a scappare», ha detto una fonte anonima alla pubblicazione.

Le costruzioni della Corea del Nord in Ucraina

È stato anche riferito che i lavoratori erano "scossi" dalla prospettiva di essere inviati nel Donbass, scegliendo invece di vivere una vita nascosta. La Corea del Nord ha inviato lavoratori manuali all'estero ormai da anni, di solito tenendo per sé la maggior parte degli stipendi dei lavoratori, fornendo alla nazione solitaria una fornitura di valuta straniera. Nonostante abbiano portato via la maggior parte di ciò che guadagnano, i lavoratori ottengono ancora più soldi facendo questo di quanto non farebbero lavorando a casa in Corea del Nord, anche se sembra che sia sufficiente per tirare avanti.

Le difficoltà lavorative

"I lavoratori nordcoreani vivono una vita stanca e disperata. Non possono risparmiare denaro anche se lavorano tutto il giorno dalle 8:00 alle 20:00 e poi fanno ulteriori straordinari di notte", ha affermato la fonte. Oltre all'edilizia, i lavoratori finiscono in altri settori difficili come quello manifatturiero, tessile e minerario. Sebbene le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite emesse alla Corea del Nord nel 2020 abbiano vietato ai paesi di consentire tale pratica, si ritiene che la Russia sia ancora uno dei più grandi ospiti di lavoratori manuali nordcoreani.

Il rapporto delle Nazioni Unite

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel 2019, nel 2017 circa 30.000 lavoratori nordcoreani vivevano in Russia, la maggior parte dei quali lavorava nella città portuale di Vladivostok, vicino al confine tra Corea del Nord e Russia. La Cina è stata anche la patria di ben 50.000 lavoratori edili della Corea del Nord negli ultimi 10 anni, anche se si ritiene che questo numero sia molto più basso oggi. Nel frattempo, i nordcoreani non sono gli unici a cercare di prendere le distanze dalla guerra, con gli stessi russi che tentano di fuggire dal proprio paese per evitare di essere arruolati.