Kate Middleton e William lanciano il loro canale Youtube (e guadagneranno 12 mila sterline al mese)

Hanno da poco festeggiato i dieci anni di matrimonio (lo scorso 29 aprile) e ora possono dire di aver bruciato sul traguardo gli ex reali Meghan ed Harry nel mondo del web. Kate e William infatti hanno caricato già tre video sul loro nuovo canale YouTube. Il primo, secondo quanto riporta il Daily Express, dura solo 25 secondi e mostra una raccolta della loro vita, degli impegni reali e alcuni filmati dietro le quinte. Il video include i momenti salienti dell’anno scorso con la coppia e i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis che applaudono sulla soglia di casa durante l’evento “Clap for Carers”. Si tratta del primo atto del rivoluzionario canale Youtube della coppia reale, di Kate, duchessa di Cambridge e del il principe William che hanno battezzato il lancio destinato a far guadagnare alla coppia l’enorme cifra di 12.000 sterline al mese.

Kate e William sempre più social - Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno ampliato la loro presenza sui social media all’inizio di questo mese e hanno già accumulato oltre mezzo milione di abbonati, con oltre 3,3 milioni di persone che guardano il loro video di debutto. Una recente ricerca afferma che la mossa potrebbe rivelarsi piuttosto redditizia, con Social Blade che stima che la coppia potrebbe guadagnare 11.725 sterline al mese dal canale.

Le previsioni sul canale - Ulteriori ricerche di Money.co.uk suggeriscono che a Kate e William arriverebbero invece poco meno di 10.000 sterline al mese dal canale ma le previsioni parlano di oltre 1 milione di follower entro la fine del mese. Commentando la nuova avventura della coppia, l’esperto di finanza personale di Money.co.uk, Salman Haqqi ha dichiarato: «È davvero fantastico vedere il Duca e la Duchessa di Cambridge avventurarsi nel web non solo per aiutare a elevare le loro campagne e i loro progetti, ma anche per dare ai fan la possibilità di vedere più da vicino le loro vite man mano che la popolarità cresce. Con i troll dei social media e i media tradizionali che producono un flusso costante di titoli e storie sui reali, avere le proprie piattaforme di social media li aiuterà a riprendere il controllo del loro racconto e di ciò che il pubblico vede».

E aggiunge: «La coppia utilizzerà la propria piattaforma per attirare l’attenzione sui propri progetti e per campagne social, progetti in corso e organizzazioni di beneficenza».

Il sito Web di confronto dei prezzi con sede nel Regno Unito ha anche chiesto ai britannici se pensassero che il lancio del canale YouTube fosse un passo positivo per la coppia reale.

La risposta del pubblico - Il sito web, che ha commissionato a Speedy Polls lo svolgimento del sondaggio, ha rilevato che la maggior parte dei 3.264 intervistati riteneva che il lancio fosse una buona idea.

Meno di un quarto, il 23%, ha votato “no”, mentre il 22% ha dichiarato di non essere sicuro.

I sondaggisti hanno anche chiesto al pubblico quali contenuti non vedevano l’ora di vedere.

Uno schiacciante 45 per cento ha dichiarato di essere molto entusiasta di vedere un video del “giorno nella vita” della coppia, con il 26 per cento che ha affermato di volere che i Cambridge facessero un tour del Palazzo. Altri fan (15 percento) volevano invece un video su “quello che mangio in un giorno”, con il sei percento che infine avrebbe preferito assistere alla routine del trucco di Kate.

Nei primi video trasmessi sul canale, sono state incluse anche due clip, con una scena in cui William dice a sua moglie: «A proposito, devi stare attenta a quello che dici ora perché questi ragazzi stanno filmando tutto» e Kate risponde: «Sì, certo, lo so».

