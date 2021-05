Il libro di Kate Middleton “Hold Still”, con cento foto che ritraggono la Gran Bretagna durante il lockdown, è balzato al top delle vendite di Amazon, dal primo giorno di uscita. Il progetto era stato lanciato dalla duchessa di Cambridge un anno fa, in collaborazione con la National Portrait Gallery, con l’appello ai cittadini a catturare lo “spirito della nazione” durante la pandemia. Il risultato è un ricco portfolio di infermiere che dormono, distrutte dalal stanchezza, scenette familiari, bambini che salutano le nonne, riparate da una finestra. Le immagini prenderanno anche parte a una mostra itinerante.

Let the search begin!

We’ve joined @the_bookfairies for the day to share copies of Hold Still around the UK with you.

Each copy is adorned with a gold book fairy sticker, gold ribbon, and has a letter from The Duchess tucked inside. #HSbookfairies pic.twitter.com/BLsA2WkN3E

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 7, 2021