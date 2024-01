Rapporto choc dell'Onu, 3000 insegnanti pagati dall'UNRWA tifavano stupri e uccisioni del 7 ottobre di Hamas

L'inchiesta promossa dall'Onu (UN Watch) ha fatto affiorare un aspetto della guerra a Gaza inquietante sul quale si stanno concentrando le attenzioni internazionali, soprattutto in vista del post guerra (quando sarà). Dai rilevamenti effettuati a tappeto, dopo le insinuazioni fatte dal governo Israeliano e statunitense, i ricercatori in campo hanno rilevato un aspetto choccante: circa 3 mila insegnanti reclutati e pagati dall'UNRWA (l'agenzia delle Nazioni Unite costituita per sostenere lo sviluppo dei Palestinesi nella Striscia) lo scorso 7 ottobre, a poche ore dal progrom antisemita dei Hamas, in un canale Telegram, avevano letteralmente lodato i terroristi per gli stupri, gli incendi nei kibbutz e le morti a bruciapelo di 1200 civili. “Eroi”, “resistenza”, alcuni fhanno persino glorificato “l'educazione” che i miliziani avevano imposto alla maggioranza degli ebrei, altri avevano “applaudito” e “incoraggiato” l'esecuzione degli ostaggi che sono ancora nelle mani dei sequestratori, tra cui Kfir, un bimbo di appena un anno.

«Questa è la madre dell'incitamento fuoriuscito dagli insegnanti dell'UNRWA al terrorismo jihadista» ha sottolineato Hillel Neuer, direttore esecutivo di UN Watch, l'organizzazione non governativa con sede a Ginevra che ha il compito di monitorare l'organismo mondiale.

Il gruppo di chat di Telegram che era nato per supportare gli insegnanti ora contiene dozzine di file inqualificabili per dei documenti.

Foto, messaggi condivisi che incoraggiano il terrorismo jihadista e celebrano apertamente il massacro di Hamas e lo stupro dei civili. Naturalmente i post odiosi sono stati tutti resi pubblici.

L'insegnante dell'UNRWA Waseem Ula, per esempio, chiede di uccidere gli israeliani e esalta il massacro del 7 ottobre. Successivamente pubblica una foto di un gilet pieno di esplosivi, di quelli che indossano i terroristi che si fanno saltare in aria, con la didascalia: "Aspettate, figli dell'ebraismo". Ula ha anche glorificato un autore del massacro del 7 ottobre definendolo "martire di Qassami", "amico" e "fratello". Ha pregato Allah di "ammetterlo in paradiso senza giudizio". Waseen è solo un esempio. L'insegnante Abdallah Mehjez esorta, invece, i civili di Gaza a non obbedire agli avvertimenti per uscire dal pericolo delle bombe e servire invece come scudi umani. Prima di questo lavoro era uno stringer per la BBC.E ancora, tale Shatha Husam Al Nawajha (contratto UNRWA #30030836) condivide ha esultato: "Hanno allattato Jihad con il latte delle loro madri. Che Allah conceda loro la vittoria". A questo si aggiunge un altro aspetto ripugnante della guerra, il sistematico e continuo indottrinamento all'odio dei bambini. Tutto il materiale è disponibile sul sito di UN Watch che ha reso pubblico lo studio fatto.

