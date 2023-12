Gaza, Idf mostra video di miliziani Hamas che sparano da scuola Onu

(LaPresse) L'esercito israeliano ha diffuso immagini da un drone di miliziani armati di Hamas che aprono il fuoco da una scuola dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, e da una moschea a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. Poi il raid aereo dell'aviazione dello Stato ebraico sugli obiettivi Israele ha più volte deunciato l'uso di infrastrutture civili per sferrare attacchi e nascondere armi da parte dell'organizzazione estremista che governa Gaza.