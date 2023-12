Israele, i carri armati sono entrati a Khan Younis. Unicef: nel sud di Gaza bombe ogni 10 minuti

Assalti ai camion con l’acqua minerale, i magazzini dell’Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai palestinesi attaccati da bande, file dolenti di civili che si spostano da Nord a Sud di Gaza, e poi ancora da Khan Yunis, la principale città della Striscia meridionale, con 200mila abitanti, fino alla barriera di Rafah con l’Egitto, chiusa come tutti gli ingressi per Israele. A corto di carburante, cibo, medicine e acqua potabile, i palestinesi di Gaza sono sottoposti a una nuova tornata di bombardamenti e scontri via terra, mentre le artiglierie di Hamas continuano a lanciare razzi su Israele. I carri armati sono arrivati alla periferia di Khan Younis e per la prima volta dal 2005 si dispiega a Gaza la micidiale Brigata Kfir, che insieme al genio, alle forze corazzate e all’artiglieria opera nel nord per «sconfiggere il nemico e portare a termine compiti aggiuntivi». L’esercito di Israele «ha cominciato a operare nel Sud», avverte il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant: « Il destino dei terroristi dei battaglioni Hamas sarà lo stesso di quelli al Nord, se non peggiore». Trenta i tunnel individuati e distrutti dagli incursori della Kfir. Si riducono sempre di più le strade sicure che attraversano la Striscia, e per gli israeliani è «campo di battaglia» anche parte dell’arteria nord-sud, strada Salah al-Din, «estremamente pericolosa da percorrere».

L’EMERGENZA UMANITARIA

A nord e a est di Khan Younis i civili sono adesso a rischio.

Un milione di sfollati preme, anche giù dalla principale città di Gaza Sud. Cambiano i corridoi umanitari. Sempre di più le marce di chilometri degli sfollati, privi di carburante per le automobili, attraversano una minuziosa ragnatela della fuga nelle ultime zone presunte sicure della Striscia. Gli Stati Uniti apprezzano l’avanzata israeliana, ma al tempo stesso chiedono che l’Idf crei aree franche, libere dai combattimenti. L’Oms denuncia: «Israele ci ha chiesto di svuotare i nostri magazzini medici nel sud di Gaza». Ma Gerusalemme smentisce e sottolinea di averlo già spiegato ai funzionari Onu competenti.

L’esercito fa saltare un altro dei simboli di Gaza, la sede della Corte Suprema, così come ha sbriciolato davanti alle telecamere il Parlamento (dal 2006 non si votava) e il quartier generale della polizia di Hamas. L’agenzia palestinese Wafa riferisce di almeno 50 gazawi uccisi in raid a ripetizione su un paio di scuole, dove gli israeliani sostengono che si fossero asserragliati quelli di Hamas. Centinaia sarebbero i feriti. Stando ai palestinesi, a occupare le scuole erano solo sfollati civili del quartiere Al-Daraj di Gaza-City. Nel mirino una scuola, Salah al-Din, base dell’Unrwa, e quella di Assad al-Saftawi.

LE VITTIME

Cresce pure il numero delle vittime e dei feriti contati dal ministero della Sanità di Gaza. Con la progressione in atto, i 15.899 morti «certificati» ieri potrebbero diventare oltre 16mila oggi e per il 70 per cento sarebbero donne e minori. Sempre secondo Ashraf al Qudra, portavoce del ministero citato dalla tv qatariota Al Jazeera, le truppe israeliane avrebbero distrutto 56 istituzioni sanitarie, arrestato 35 medici e reso completamente inagibile il sistema sanitario. Racconta un funzionario anonimo dell’Unrwa che il camionista di un carico d’acqua è stato costretto ad abbandonare il camion coi finestrini frantumati, e scappare. Un gruppo di persone avrebbe anche cercato di forzare i magazzini dell’Agenzia Onu, ed è dovuta intervenire la polizia sparando in aria.

Tensioni al valico di Rafah con l’Egitto, dove diverse famiglie con passaporto straniero non mollano, dormono per terra e sperano di infilare i cancelli per uscire dall’Inferno. Fiorisce la borsa nera e un negoziante confessa che tiene da parte sacchi da 25 chili di grano che potrebbe vendere a 300 shekel l’uno, pari a 75 euro, sei volte il valore normale. Israele ha deciso però di continuerà a far passare camion col carburante. A Khan Younis, vuote le bancarelle del mercato. Introvabile il pesce, dopo che i pescatori hanno scoperto che è pericoloso avventurarsi in mare con la Marina israeliana che bombarda. Hamas offre un cessate il fuoco totale, aperto a valutare tutte le opzioni, anche sugli ostaggi.

LE PRESSIONI

I negoziati continuano a Doha “a livello altissimo”, e oggi si incontreranno i leader dei Paesi del Golfo, mentre Erdogan (ieri in Qatar così come il segretario di Stato Usa, Blinken) intensifica l’azione diplomatica e ammonisce Israele che la Turchia non tollererà uccisioni mirate di capi di Hamas sul proprio territorio. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che Putin in settimana sarà prima in Arabia Saudita poi negli Emirati Arabi. Sul governo israeliano fanno pressione anche i parenti dei rapiti: «Ritornare subito ai negoziati» con Hamas. E la minaccia è quella di intensificare il tono delle proteste. L’ufficio del premier Netanyahu, che aveva fissato in un primo momento un incontro con le famiglie per mercoledì prossimo, ha fatto sapere che sta tentano di anticipare l’appuntamento. L’Alto rappresentante dell’Ue per le relazioni esterne, Josep Borrell, equipara la carneficina del 7 ottobre a “quella a Gaza” provocata dai bombardamenti israeliani, ma dalla platea del Forum Ue-Ong per i diritti umani a Bruxelles, dove parla, c’è chi esce dalla sala per non ascoltarlo. Infine, il Consiglio di Sicurezza di Israele ha stilato una lista di Paesi in cui è aumentato il rischio per gli ebrei in viaggio, portando a livello 2 (pericoloso) un gruppo di Paesi occidentali che comprende Italia e gli altri grandi Paesi europei.

di Marco Ventura