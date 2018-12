Panico sul volo IndiGo: fumo a bordo e atterraggio d'emergenza. Un passeggero riprende tutto

Paura nei cieli dell’India. I passeggeri dell’Airbus IndiGo partiti ieri pomeriggio da Jaipur sono stati all’improvviso inghiottiti da una nuvola di fumo. Il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza e le persone a bordo sono state fatte evacuare attraverso lo scivolo. L’aereo decollato da Jaipur (capoluogo del Rajasthan) era diretto a Calcutta (nel Bengala occidentale) quando a circa 45 miglia dalla sua destinazione è scoppiato il caos a bordo e il fumo ha avvolto letteralmente i passeggeri. A quel punto i piloti dell’A-320 hanno lanciato l’Sos all’ATC di Kolkata segnalando che l’aereo e i suoi 136 passeggeri erano in pericolo. Immediato il permesso di atterrare. Un passeggero è riuscito a filmare gli attimi di terrore a bordo.



Il video mostra il fumo bianco invadere completamente l’abitacolo e il personale di bordo che tenta di calmare le persone «state giù... copritevi naso e bocca respirate con le mascherine». «Abbiamo temuto il peggio - ha raccontato un passeggero ai media locali - eravamo convinti di non farcela. Sembrava di vivere uno di quei film dove il finale è già scritto». Per tutti il pilota è stato «bravissimo». Ha virato violentemente ed è riuscito ad atterrare sulla pista di Kolkata. «I soccorsi erano stati già attivati ci hanno fatto scendere dagli scivoli e solo quando ci hanno portato dentro l’aeroporto abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Un’esperienza terribile che non auguro a nessuno». E c’è chi aggiunge: «Abbiamo visto la morte con gli occhi, ma siamo vivi». Lo staff tecnico della compagnia aerea sta cercando di scoprire la causa del fumo. Mentre l’Ufficio investigativo ha avviato un’indagine interna. IndiGo, è una compagnia aerea a basso costo ed è la più grande dell’India, recentemente ha acquistato una nuova flotta di A-320neo. Fondata nel 2006, ha hub principali all’Aeroporto Internazionale di Delhi-Indira Gandhi (Del) e all’Aeroporto Internazionale di Visakhapatnam-Andhra Pradesh.

Ultimo aggiornamento: 16:32

