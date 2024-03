Incidente Flixbus, l'ultimo schianto solo 2 giorni fa sull'A1: tutti i precedenti

Un altro pullman della Flixbus è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Quella accaduta ieri in Germania sull'autostrada A9 vicino a Lipsia, in cui sono morte 5 persone, non è infatti l'unica tragedia in cui è rimasta coinvolta la società di trasporto extraurbano.

Flixbus, il precedente 48 ore fa

Appena 48 ore fa, il 25 marzo un altro pullman della Flixbus con 46 passeggeri a bordo, più i due autisti, si è schiantato sulla A1 nel Modenese in direzione Sud al chilometro 174, nel territorio di San Cesario.

Pullman coinvolto in un incidente sulla A1 a Modena, un morto

Il 4 giugno del 2023 a Vallesaccarda, in provincia di Avellino dopo una curva, un pullman Flixbus si è trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamento. Il conducente del bus ha sterzato sulla sinistra, dirigendosi verso il guardrail, per evitare l'impatto, ma è finito in una scarpata. coinvolto nel grave incidente avvenuto domenica notte (4 giugno) sull’A16, in provincia di Avellino. A bordo dell’autobus, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina, viaggiavano 38 passeggeri. Nell'impatto un uomo è morto e a un altro è stata amputata una mano.

Nel dicembre del 2018 un pullman Flixbus partito da Genova e diretto a Düsseldorf perse il controllo in autostrada andandosi a schiantare contro un muro. Nell'incidente morì una donna italiana che stava andando a trovare il padre in Germania. Altre quaranta persone rimasero ferite.