Valencia, incendio in un palazzo di 14 piani: i residenti chiedono aiuto sui balconi mentre le fiamme divorano l'edificio

Un incendio è scoppiato oggi, 22 febbraio, in un palazzo di 14 piani a Valencia. Le fiamme hanno avvolto l'edificio, lasciando numerose persone intrappolate all'interno. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco che, mentre combattono le fiamme, stanno provando a soccorrere i residenti con l'aiuto delle gru. Il rogo è divampato intorno alle 17.20, probabilmente al quarto piano dello stabile, ma le cause non sono ancora note.

Incendio a Valencia: palazzo divorato dalle fiamme

Non si conosce nemmeno il numero esatto di persone attualmente all'interno del palazzo.

L'area del quartiere El Campanar è stata interdetta ed è stato allestito anche un ospedale da campo. Le immagini delle tv mostrano la disperazione di alcuni abitanti dell'edificio che chiedono aiuto sui balconi.

Aviso de incendio en el cuarto piso de un edificio, zona Campanar de Valencia. Se extiende a más pisos.



Le fiamme, a causa delle forti raffiche di vento, si sono rapidamente estese all'intero stabile, come documentano i video postati nelle reti sociali. Al momento non sono segnalate vittime dai servizi di emergenza. Un centro commerciale al piano terra dell'edificio è stato evacuato.