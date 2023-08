Grecia, l'incendio «più vasto d'Europa» fuori controllo da quasi due settimane: l'Ue invia 11 aerei e due elicotteri anticendio

La Grecia è stata colpita dall'«incendio più vasto mai registrato in Europa» secondo il portavoce della commissione Europea Balazs Ujvari. Le fiamme proseguono da 11 giorni e hanno danneggiato i boschi nel nord di Atene, nella regione di Alexandropoli: hanno distrutto l’intera vegetazione in un’area di 810 chilometri quadrati, pari alla superficie dell’intera città di New York. Per fronteggiare l'emergenza, l'Unione europea ha inviato ad Atene 11 aerei e due elicotteri antincendio per fare fronte alle fiamme.

Cosa sta succedendo

«L’incendio è il più vasto da quando in Europa si è cominciato a registrare questo genere di dati», cioè dal 2000, secondo quanto comunicato dal servizio forestale della Ue. La Protezione Civile ellenica ha confermato che il rogo, scoppiato il 19 agosto scorso, è ancora fuori controllo ed è costato la vita a 20 persone, principalmente migranti che dopo essere entrati di nascosto in Grecia dalla Turchia erano accampati nei boschi.



Attualmente è impegnata a combattere il fuoco una «flotta» di 28 aerei e 4 elicotteri. Fino al 23 agosto nell’intero Paese erano stati distrutti 1.200.000 ettari di boschi, una superficie tre volte più grande di quella mediamente andata distrutta nel periodo 2006-2022.

Incendi sono in corso anche in diverse zone alle spalle di Atene: il fumo in alcune zone ha oscurato il cielo. C'è agitazione tra i cittadini e i turisti. Le forze dell'ordine e il primo cittadino stanno cercando di tranquilizzare la situazione.