Grecia, le fiamme distruggono i boschi al nord di Atene

Allarme nel Paese ellenico. La Grecia è stata colpita dall'«incendio più vasto mai registrato in Europa» secondo il portavoce della commissione Europea Balazs Ujvari. Le fiamme proseguono da 11 giorni e hanno danneggiato i boschi nel nord di Atene, nella regione di Alexandropoli: hanno distrutto l’intera vegetazione in un’area di 810 chilometri quadrati, pari alla superficie dell’intera città di New York. Per fronteggiare l'emergenza, l'Unione europea ha inviato ad Atene 11 aerei e due elicotteri antincendio per fare fronte alle fiamme.