Huawei, il Canada concede la libertà su cauzione a Meng Wanzhou

La giustizia canadese concede a lady Huawei la libertà su cauzione. Il giudice - riportano i media americani - ha fissato in 10 milioni di dollari canadesi la somma da pagare ordinando a Meng Wanzhou, la 46enne responsabile finanziario del colosso delle telecomunicazioni cinese e figlia del suo fondatore, di restare nell'area di Vancouver, consegnare il passaporto e indossare un dispositivo gps. Meng dovrà anche farsi carico dei costi per la sua sicurezza.



Meng era stata arrestata in Canada il 6 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, che ne chiedono l'estradizione per violazione delle sanzioni contro l'Iran. Gli Stati Uniti accusano Meng di frode, per avere aggirato le sanzioni.



Nonostante i timori espressi dalle autorità Usa sul rischio di fuga di Meng Wanzhou, il giudice William Ehrcke ha disposto il rilascio su cauzione.



