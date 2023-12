Houthi, Usa lanciano coalizione interforze dopo gli attacchi alle navi: anche l'Italia nel contingente. Come funziona

Dopo i ripetuti attacchi Houthi alle navi commerciali, gli Usa annunciano un'operazione di sicurezza guidata dagli Stati Uniti incentrata sul Mar Rosso e sul Golfo di Aden. A dare la notizia - come riporta la Cnn - il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, che lunedì ha parlato di far fronte alle “sfide alla sicurezza nel Mar Rosso meridionale e nel Golfo di Aden” a seguito dei recenti attacchi delle forze Houthi al traffico marittimo commerciale nella regione.

La portaerei Eisenhower punta il Golfo di Aden (di fronte allo Yemen). «Pronti ad attaccare gli Houthi armati dall'Iran»

"Sto annunciando l'istituzione dell'Operazione Prosperity Guardian, una nuova importante iniziativa multinazionale di sicurezza sotto l'egida delle Forze marittime combinate e la guida della sua Task Force 153, che si concentra sulla sicurezza nel Mar Rosso", ha affermato Austin, che si trovava nella regione per incontrare alti funzionari israeliani per discutere della guerra tra Israele e Hamas. Il segretario alla Difes ha affermato che i paesi “devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale che lancia missili balistici e veicoli aerei senza equipaggio (UAV) contro navi mercantili.

"L’operazione multinazionale comprende Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna". Austin ha discusso del futuro di Gaza con i massimi funzionari israeliani e ammesso “La recente escalation di sconsiderati attacchi Houthi provenienti dallo Yemen minaccia il libero flusso del commercio, mette in pericolo marinai innocenti e viola il diritto internazionale - ancora Cnn - Il Mar Rosso è una via d’acqua fondamentale, essenziale per la libertà di navigazione e un importante corridoio commerciale che facilita il commercio internazionale”.

L'annuncio è arrivato dopo che la USS Carney ha risposto lunedì a una richiesta di soccorso proveniente da una nave commerciale dopo essere stata attaccata da "proiettili multipli" nel Mar Rosso meridionale, ha detto un funzionario militare statunitense. La nave, la Swan Atlantic, “è stata attaccata da un drone d’attacco unidirezionale e da un missile balistico antinave lanciato da un’area controllata dagli Houthi nello Yemen”, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti. La petroliera/chimichiera, una nave battente bandiera delle Isole Cayman, ha chiesto assistenza dopo l'attacco, e la USS Carney, la nave da guerra americana più vicina, ha risposto per valutare i danni, ha detto il Centcom (United States Central Command) lunedì sera. "Più o meno nello stesso periodo dell’attacco alla Swan Atlantic, una seconda nave commerciale nel Mar Rosso è stata presa di mira dai militanti Houthi, ha aggiunto il Centcom. Gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi contro entrambe le navi, che secondo loro erano collegate a Israele. Hanno anche affermato che “non verrà inflitto alcun danno” alle navi dirette verso i porti di tutto il mondo, “ad eccezione dei porti israeliani”.

Gli Houthi

Le forze Houthi nello Yemen hanno preso di mira le navi commerciali nel Mar Rosso, sostenendo che gli attacchi fossero una vendetta contro Israele. "Il colosso petrolifero BP ha annunciato lunedì che sospenderà tutte le spedizioni attraverso il Mar Rosso a causa del “deterioramento della situazione della sicurezza”, segnando l’ultima compagnia di navigazione che ha sospeso le rotte attraverso il canale. Sabato, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, la USS Carney ha abbattuto 14 droni lanciati dalle “aree controllate dagli Houthi” dello Yemen. I sistemi aerei senza pilota “sono stati valutati come droni d’attacco unidirezionali e sono stati abbattuti senza danni alle navi nell’area o feriti”, ha pubblicato sabato il Centcom su X. Il mese scorso, la USS Thomas Hudner ha abbattuto diversi droni d’attacco unidirezionali lanciati dallo Yemen. E in un altro caso, due missili balistici sono stati lanciati dalle aree controllate dagli Houthi nello Yemen verso la USS Mason nel Golfo di Aden dopo che aveva risposto a una chiamata di soccorso di un’altra nave cisterna commerciale che era stata attaccata da cinque individui armati ritenuti somali. Gli Stati Uniti hanno risposto agli attacchi degli ultimi mesi lanciando attacchi nella Siria orientale e in Iraq, prendendo di mira depositi di armi e strutture di stoccaggio utilizzate dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane e dai suoi gruppi di milizie per procura".